Alcolici e spinelli, baby gang allontanata al park Candiani

PORDENONE - Nell'ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio effettuati dalla Questura di Pordenone, verso le 16 di ieri, mercoledì 21 luglio, due equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante - hanno effettuato un controllo nel parcheggio cittadino «Park Candiani», collegato alla stazione ferroviaria individuando un gruppo di ragazzi con bottiglie di superalcolici e birra che ostruivano quasi l'accesso ad alcuni ingressi. Gli agenti li hanno identificati: 19 ragazzi, 14 dei quali minorenni, in maggior parte già segnalati, alcuni per reati come furto in abitazione, danneggiamento, lesioni, minacce, stupefacenti, incendio e rissa. Per questo, sono stati disposti 19 ordini di allontanamento a loro carico, contestando la sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro. Un 16enne poi ha estratto dal suo pacchetto di sigarette una dose di hashish, che è stata sequestrata.

Il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha rivolto un «invito affinché ci sia la massima attenzione a favore dei ragazzi e dei giovanissimi, al fine di salvaguardare in primis la loro salute ed incolumità fisica, come riscontrato dalla disponibilità di superalcolici, alcolici e sostanze stupefacenti, onde evitare e scongiurare eventuali pericolose devianze o derive negative, che potrebbero avere ulteriori e ben più gravi conseguenze per gli stessi».