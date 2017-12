Parcheggi selvaggi in centro: ora arriva il carro attrezzi

di Michelangelo Scarabellotto

SACILE - «Vedere ilcircolare per le vie di Sacile non sarà più una sorpresa se gli automobilisti non impareranno ad osservare lecomprese quelle riservate ai portatori di handicap, i passaggi pedonali, i sensi unici e i passi carrai». Lo sottolinea il consigliere dei 5 Stelle David Bessega testimone venerdì sera di una serie di inosservanze non solo al codice della strada «ma anche semplicemente del buon senso», precisa. Invece i comportamenti errati e l'anarchia sulle strade si moltiplicano, in mancanza di controlli da parte della Municipale. Come è successo venerdì sera. Alle 21 Bessega dopo aver parcheggiato in via Cavour nei pressi del supermercato Despar ha notato il carro attrezzi in azione sulla stessa via, di fronte a Largo Salvadorini per sgomberare il passo carraio da una autovettura maldestramente parcheggiata proprio davanti al segnale di divieto e che impediva al proprietario di rientrare. Tant'è che il poveretto si era visto costretto a segnalare la presenza della autovettura ai carabinieri...