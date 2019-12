Parcheggi gratis in centro a Natale: il regalo del Comune ai cittadini

SACILE (PORDENONE) - Parcheggi blu gratis per tutta la giornata del 24 dicembre nelle aree del Centro. È questa la decisione presa dal Comune, con la quale intende andare incontro ai cittadini e sostenere le attività commerciali in prossimità del Natale, favorendo anche quanti saranno in riva al Livenza per gli ultimi acquisti.



VICINI AI CITTADINI

L'iniziativa viene attuata in collaborazione con la società Livenza servizi mobilità e consentirà di utilizzare gratuitamente le aree normalmente a pagamento. Ad annunciarlo è l'assessore al Commercio, attività produttive e turismo Roberta Lot, facendo presente di sapere bene che, «questa decisione, comporterà un mancato introito nelle casse del Comune, abbiamo però voluto dare un forte segnale di vicinanza ai nostri concittadini, ma anche a quanti, in questo particolare periodo dell'anno, vengono a Sacile non solo spinti dal desiderio di visitare gli angoli più suggestivi del giardino della Serenissima, ma anche per assistere agli eventi del Natale e trascorrere qualche momenti in serenità, approfittando delle offerte che i nostri commercianti hanno preparato».



DECISIONE CORCERTATA

Lot ricorda che la scelta di Sacile «è stata adottata anche da diversi altri Comuni del Pordenonese di concerto con l'Ascom, che plaude a iniziative che abbiano l'obiettivo di supportare il commercio, che langue in tutto il nostro Paese». L'assessore sottolinea che l'amministrazione comunale è convinta che la promozione e lo sviluppo sociale e turistico del nostro territorio accomunino e avvicinino i sacilesi. Aggiunge inoltre: «la nostra priorità è lavorare compatti per il bene della città, e per questo è necessario mettere in atto azioni sinergiche in condivisione con le associazioni di categoria e con i commercianti, con l'obiettivo di incentivare il commercio e prevenire le chiusure dei piccoli negozi». Ricorda che il Natale «rappresenta un momento di socializzazione e condivisione per la comunità». Fa presente che il nostro centro storico «racchiude la dimensione simbolica e identitaria del territorio, non solo attraverso piazze e dimore storiche, ma anche attraverso le attività commerciali al dettaglio e le botteghe che un tempo rappresentavano la città e oggi continuano a raccontare il presente».



IL VALORE SOCIALE

Prosegue ricordando che, in questi luoghi, «ci si ritrova anche per socializzare, specie quando si è anziani o non residenti, grazie al contatto umano con il negoziante, che ti conosce e ti ascolta da una vita o che ti incontra per la prima volta, introducendoti alla città». L'assessore Lot conclude evidenziando che la difficoltà del settore e la possibilità di perdita di valore sociale, «rappresentano un danno per i diretti interessati, ma anche per la qualità di vita dei residenti e per l'appeal turistico del luogo. Per questo - aggiunge - è importante affiancare e sostenere i commercianti della nostra città».

