Parapendista di 30 anni precipita e resta appeso a un albero: salvato

BUDOIA (PORDENONE) È rimasto appeso a un albero perché la vela del parapendio si era impigliata tra i rami dopo aver perso quota a causa di una depressione atmosferica. Protagonista della vicenda è un uomo, di 30 anni, di Cordignano, lanciatosi dalla dorsale del Monte Candole, sopra Budoia, insieme con un compagno. Il parapendista era partito a piedi da Piancavalllo e alle 14 era in volo ma ha perso quota verso Dardago e, non riuscendo a risalire, ha tentato un atterraggio di emergenza in una radura. La vela è però rimasta impigliata su alberi adiacenti al cimitero di Dardago ed ha potuto toccare nuovamente solo più tardi, quando è stato recuperato da una squadra di sei tecnici del Soccorso alpino di Pordenone. Anche il Soccorso Alpino di Maniago è stato allertato, ma per il mancato rientro di un minorenne di Chions ( Pordenone) che stava scendendo con i genitori dal Monte Spia ma ha sbagliato percorso e si è perso. È riuscito però a ritrovare la strada, proprio mentre arrivavano i soccorritori.



