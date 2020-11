PORDENONE - Non ci sono letti accatastati, cappelle votive occupate dai malati, sirene delle ambulanze a scandire i minuti. Per fortuna. Il rumore che si sente è quello dei passi, perché i pazienti arrivano a piedi. Lamentano febbre, tosse, riferiscono in alcuni casi di aver perso gusto oppure olfatto. In altri casi, invece, è la paura a portarli alla porta dell’ospedale. Lo spettro della malattia, più che il vero Covid-19.

Il viaggio nei Pronto soccorso della provincia di Pordenone inizia così, dal quadro generale, per poi cambiare di minuto in minuto man mano che passano le ore del giorno.



L’ACCETTAZIONE

Prima di tutto i numeri. Al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone arrivano in media 120 pazienti al giorno.

Sono dati comunque inferiori rispetto a quelli dell’epoca pre-Covid, perché il timore spesso vince sulla necessità, ma sono le proporzioni ad essere cambiati. «Circa il venti per cento degli accessi - spiegano dal reparto più in prima linea nella nuova fase dell’emergenza - riguarda sospetti Covid». Ed è un bel problema, perché è noto che già il solo sospetto è in grado di innescare una catena di eventi prima sconosciuta. C’è il triage, poi l’isolamento, l’attesa per il responso. Intanto la macchina rallenta, fino quasi a fermarsi. «E il problema - spiega Fulvio Buzzi (Pronto soccorso di San Vito) - è la quota dei casi sospetti definiti blandi». Si tratta di persone che nella maggior parte dei casi viene rispedita a casa, per l’isolamento domiciliare, quindi senza ricovero. Ma spesso è il panico a portare le persone al Pronto soccorso. Ed è per questo che dai responsabili arriva un appello praticamente unitario: «Non recatevi in ospedale per un semplice contatto con un positivo. Non è questo il canale da seguire». Sempre a San Vito, gli accessi giornalieri sono una cinquantina, con la stessa percentuale (uno su cinque) relativa a sospetti Covid. «Ma ieri - spiega sempre Buzzi - non abbiamo ricoverato nemmeno un paziente».



L’ANDAMENTO

Nei Pronto soccorso della provincia c’è la prima linea della battaglia contro il virus. Ed è proprio lì, al fronte, che si può tastare il “battito” dell’epidemia. Da tutti i reparti della provincia ieri è arrivata la stessa impressione: il ritmo degli accessi in Pronto soccorso sta lievemente calando. «Abbiamo avuto un picco lo scorso fine settimana, concentrato soprattutto la domenica, poi si è notata una leggera discesa, ancora più marcata nelle ultime ore». È una buona notizia, perché dal Pronto soccorso generalmente la pressione si trasferisce sugli altri reparti.

I CONSIGLI

Un appello è stato rivolto anche ai medici di base, o perlomeno a quelli che ancora oggi invitano i propri pazienti a recarsi in Pronto soccorso anche per una semplice operazione di screening. «Sono persone senza sintomi - è l’invito - che devono rimanere a casa e non intasare le nostre stanze». La tenuta del sistema sanitario passa anche da qui, dal coordinamento territoriale tra le varie branche della medicina.

Perché non è solo la politica, a volte, ad essere divisa a discapito del risultato finale.

