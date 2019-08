Pensionato ultra70enne spinge la Panda in salita con 2 coetanee e resta schiacciato

SPILIMBERGO (Pn) - Tre anziani hanno cercato di spingere un'auto - una Panda - in salita lungo una rampa di accesso al garage, ma la pendenza era troppo elevata e uno di loro è rimasto schiacciato dal veicolo ormai senza controllo ed è stato ricoverato in ospedale. L'episodio è avvenuto questa mattina in una villetta di Spilimbergo: a tentare l'«impresa» un 76enne, che aveva il compito di spingere l'auto con la portiera aperta e contemporaneamente indirizzare la traiettoria tenendo il volante e azionando nel caso il freno a mano, quindi due donne, una 75enne e una 61enne: le due donne erano posizionate sul retro della vecchia Fiat Panda, di proprietà di un 90enne, che è stato esonerato dal partecipare alla... avventura.



Appena è stato rimosso il ceppo che bloccava l'utilitaria, il veicolo è tornato indietro, schiacciando l'anziano contro la recinzione della casa. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno liberato il malcapitato - sempre rimasto cosciente - e lo hanno affidato alle cure dei sanitari, per il trasporto nel locale ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto gli agenti della Polizia locale, ma trattandosi di una proprietà privata non si configura la tipologia classica di incidente stradale: si stanno comunque verificando eventuali responsabilità.

