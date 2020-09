PORCIA - L'amministrazione comunale replica l'esperienza che si è tenuta nello scorso mese di luglio nel parco di Villa Correr Dolfin, ovvero l'attività sportiva nel polmone di verde nel cuore della cittadina, che ha riscosso tanti consensi.



ATTIVITÁ ALL'APERTO

«Stiamo valorizzando le attività sportive spiega il sindaco, Marco Sartini non solo potenziando e incrementando le strutture, ma anche dando l'opportunità ai cittadini di sperimentare gratuitamente il movimento all'aria aperta, potendo migliorare il proprio stile di vita e condividere l'esperienza con altre persone per poter socializzare. Dopo le preoccupazioni per la pandemia, le persone hanno ricominciato a vivere in sicurezza. Il parco di Villa Correr Dolfin non è solo una cornice straordinaria di rara bellezza, ma offre anche ampi spazi per poter fare attività in modo controllato e ottenere quella serenità del corpo che giova alla psiche. Il lockdown per molte persone, soprattutto per chi vive solo, è stato un momento molto difficile: per questo incentivare alla socializzazione sana e sicura è un nostro obiettivo che fa parte di tutto quel processo per incrementare la qualità della vita nel rispetto del nostro ambiente».



LA COLLABORAZIONE

Prosegue dunque la collaborazione con la palestra Attivamente di Stefano Zanetti di Porcia, che proporrà proprio nel parco della Villa alcune lezioni gratuite di pilates, dal 7 settembre al 22 ottobre, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì. «È compito di un'amministrazione attenta ai bisogni della gente aggiunge Riccardo Turchet, assessore dello Sport fornire alla popolazione sempre maggiori occasioni di attività sportiva, in particolare all'aria aperta, e il parco di Villa Correr Dolfin ben si presta alla pratica sportiva spontanea e organizzata, soprattutto in questo momento nel quale, a causa delle restrizioni imposte dal Covid19, è preferibile privilegiare lo svolgimento dell'attività all'aperto. Per questo motivo abbiamo pensato di dare la possibilità di avvicinarsi al pilates a chi magari nel mese di luglio era in vacanza, ma anche a coloro che hanno già fatto l'esperienza e l'hanno vissuta in modo positivo. Auspico ha aggiunto l'assessore che possano unirsi ancora più cittadini, affinché lo sport inizi a far parte della vita di tutti. I benefici di state all'aria aperta e di fare attività motoria saranno visibili nell'immediato».



IL PILATES

Il pilates è un sistema di allenamento che mira a rafforzare il corpo, a modellarlo, a correggere la postura e a migliorare la fluidità e la precisione dei movimenti, sviluppa la fluidità e la precisione dei movimenti, attraverso l'esecuzione di movimenti lenti, mantenendo una grande concentrazione e attenzione alla respirazione. Proprio per queste caratteristiche, l'attività proposta a Villa Correr Dolfin, grazie alla quantità e diversità degli esercizi proposti dal personale specializzato, può essere adatta alle capacità di ciascuno e dunque tutti possono aderirvi. © RIPRODUZIONE RISERVATA