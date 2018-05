Lancia sassi contro l'ambulanza, gira armato: profugo allontanato

di P.T.

PORDENONE - Trovato armato diper ben due volte in un mese, si aggirava per le strade del centro dicreando allarme tra i cittadini. Un cittadino 26enne di nazionalità pakistana, richiedente protezione internazionale, è stato rintracciato dagli agenti delle volanti della polizia di Stato mercoledì scorso, 16 maggio, all'interno dell'area dell'ex Cotonificio Amman, in viale Martelli.Denunciato all'autorità giudiziaria per porto di oggetti atti a offendere, l'uomo è stato accompagnato nel Centro di permanenza per ildi Bari, in base a un provvedimento disposto del questore di Pordenone. Già nel febbraio scorso, il 26enne era statodai carabinieri della Compagnia di Pordenone, per danneggiamentoaggravato: dopo una violenta lite tra connazionali, inafatti, avevadel 118 arrivata per soccorrere i feriti, mandando in frantumi il parabrezza e un finestrino.