«Paga o pubblico il nostro video hard», colombiana arrestata: voleva auto e casa

di Susanna Salvador

«Pagami o questo video finirà su Facebook e sui social» così una 30enne colombiana (che con lui si spacciava per originaria dell'Est Europa) ha tenuto in scacco per diverso tempo un libero professionista pordenonese, cinquantenne, con il quale aveva avuto una relazione sentimentale. Nel filmino c'erano le immagini di alcuni rapporti sessuali che la donna aveva avuto con lui, girati all'insaputa del partner. Una brutta storia di ricatti finita grazie al coraggio del professionista che, stanco di subire...