â€‹Muore la padrona, Larka e Lucky ritrovano l'amore

di Susanna Salvador

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Basta dare un'occhiata al suo profilo Facebook per capire come questi due cani, che hanno fatto irruzione nella sua vita, abbiano fatto subito breccia nel suo cuore. Sono infatti le fotografie di Larka (una femmina di pastore tedesco di 7 anni) e Lucky (un lupoide bastardino di 5 anni) a essere protagoniste sulla rete da quando sono stati adottati da, operatore giudiziario in Procura. Rischiavano di finire in canile perché la loro padrona è morta ed è difficile trovare qualcuno che si prenda cura di due animali non più giovani. Marco ci ha pensato, non ha preso alla leggera la possibilità di allargare la famiglia con due quattro zampe. Ha una figlia ancora piccola e chissà come avrebbe accolto e come sarebbe stata accolta dai due nuovi arrivati. Ma tutto è andato bene e ora i tre sono diventati amici e complici.