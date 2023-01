Pablo Neruda, a teatro la storia d'amore con Matilde fra passione, tango e poesia

SACILE - La storia d’amore fra Pablo Neruda e Matilde Urrutìa, tra lotte per la democrazia e passione, raccontata in parole, musica e danza. L’Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Sacile, presenta, venerdì 20 gennaio, alle 21, al Teatro Zancanaro di Sacile, nell’ambito della Stagione di prosa, danza e musica 2022-23, “Vi presento Matilde Neruda”, di Liberato Santarpino, con Sebastiano Somma e Morgana Forcella, affiancati da Emilia Zamuner (voce), Giuseppe Scigliano (bandoneon), Marco De Gennaro (pianoforte), Gianmarco Santarpino (sassofono), Liberato Santarpino (violoncello) e dai danzatori Enzo Padulano e Francesca Accietto. La regia è di Sebastiano Somma, la produzione dell’Associazione Orchestra da Camera della Campania.