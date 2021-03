Festino e sballo in casa fra amici: ragazzo di 26 anni in overdose da eroina

PORDENONE - Festa "proibita" in casa finisce malissimo per alcuni ragazzi: multe per la violazione delle norme anti Covid e tanta paura per un giovane trovato in overdose da eroina.

Un 26enne di Pordenone è stato salvato da un'overdose di sostanze stupefacenti grazie al tempestivo intervento del 118 e della Squadra Volante della Questura cittadina. L'episodio è accaduto attorno alle 21 di ieri in un appartamento del centro: il giovane era stato colto da malore dopo aver assunto eroina. Gli agenti, giunti sul posto tempestivamente, su indicazione della centrale operativa regionale 112, hanno collaborato coi sanitari e contribuito a un repentino ricovero del paziente: non è in pericolo di vita. Sul posto, gli agenti hanno identificato in totale 4 ragazzi, privi di mascherina, riscontrando come, di fatto, si trovassero tutti insieme, in palese violazione della normativa in materia di contenimento del Covid-19, procedendo a contestare la sanzione pecuniaria di 400 euro ciascuno.