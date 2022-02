Discoteca abusiva nell'Osteria vecchia, gestore senza green pass, 100 a ballare, niente controlli: locale chiuso 5 giorni

MANIAGO - Chiusa per 5 giorni l'“Osteria Vecchia Maniago – Antica Coltelleria” a Maniago per violazione delle norme anti-Covid: un sopralluogo della Polizia, fatto venerdì sera alle 21.30, ha scoperto nel cortile interno del pubblico esercizio un evento musicale chiamato "Ritmo", alla presenza di un “disc jockey” e di un centinaio di avventori. Una situazione di assembramento tra i giovani, tutti privi di mascherina e riuniti nei pressi della “consolle” del d.j..

Le verifiche amministrative hanno permesso agli agenti di accertare che l’iniziativa musicale si stava svolgendo senza la prescritta “autorizzazione”. In aggiunta, il gestore era privo di green pass e non aveva ottemperato alla normativa in materia di contrasto alla diffusione del virus covid-19. In particolare, gli è stata contestata la violazione per non aver controllato che tutti i dipendenti e gli avventori fossero muniti di green pass. Per altro anche l’aiuto-cuoco è risultato sprovvisto del certificato verde.