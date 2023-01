Spaccano le macchinette per il caffè dell'ospedale e rubano le monete: arrestati due complici di 31 e 35 anni

SACILE - Un italiano di 35 anni e un portoghese di 31, entrambi residenti in Veneto, con precedenti di polizia, sono stati arrestati la notte scorsa dai carabinieri in flagranza per alcuni furti aggravati commessi a Sacile. Un furto è stato messo a segno nella sala d'aspetto dell'ospedale: i due, con un martello e uno scalpello, hanno forzato i distributori automatici del caffè.

I militari dell'Arma, allertati da personale del nosocomio, hanno individuato e bloccato i fuggitiviin sella a due biciclette - risultate rubate poco prima -, diretti verso la stazione. La perquisizione personale ha permesso di recuperare le monete sottratte e il martello utilizzato per l'effrazione, ma anche la refurtiva sottratta in precedenza dalla cassa di un esercizio commerciale che vende frutta e il cui furto non era ancora stato scoperto.

Su disposizione della Procura di Pordenone gli arrestati sono stati portati nella Casa circondariale di Gorizia.