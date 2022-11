Endocrinologia, in arrivo due nuovi medici negli ambulatori di Pordenone

PORDENONE - Potenziate le attività di endocrinologia all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e nelle sedi territoriali. A comunicarlo è l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale che ha annunciato l'arrivo di due nuovi medici negli ambulatori della SSD Endocrinologia e malattie del metabolismo diretta dal dottor Giorgio Zanette. Alla referente per la patologia endocrinologica, dr.ssa Cinzia Mazzon, e alla collega Annarita Gragnoli, si sono aggiunti, infatti, la dottoressa Daniela Domenici e il dottor Davide Corleo. Il team di quattro specialisti endocrinologi, oltre che svolgere consulenze intraospedaliere, ha la possibilità di lavorare in maniera integrata e, a rotazione, negli ambulatori di Pordenone e dei distretti delle Dolomiti Friulane, del Livenza e del Tagliamento.

Negli ambulatori viene eseguita la visita endocrinologica e l’ecografia della tiroide, sia a Pordenone che nei distretti. Dall’inizio di novembre, l’ambulatorio è attivo all’interno dell’ospedale di S. Vito il lunedì e martedì, e sempre dall’inizio del mese, l’attività endocrinologia è operativa al 3° piano dell’ospedale di Spilimbergo presso l’area dei poliambulatori del distretto delle Dolomiti Friulane, nelle giornate di mercoledì e giovedì. A breve aprirà inoltre, nella giornata del venerdì anche, l’ambulatorio endocrinologico di Sacile, ubicato nel padiglione Ruffo all’interno dell’area dei poliambulatori del distretto del Livenza dell’ospedale di Sacile.