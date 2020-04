PORDENONE - Coronavirus, la situazione nel reparto di Seconda medica dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone diventa più seria. I pazienti contagiati non sono più cinque, ma otto (tutti trasferiti nel reparto Covid), e dopo le prime due persone (provenienti dalla casa di riposo di Castions di Zoppola) l’emergenza si allarga. Il reparto resta “sigillato”, senza accettazioni o dimissioni, e stando alle indicazioni dell’Azienda sanitaria lo rimarrà per una settimana o dieci giorni. Ieri ha parlato anche il direttore generale Joseph Polimeni: «Quello della Seconda medica - ha detto - non è un focolaio, perché i contagi non sembrano avere una relazione netta e certa tra loro. Sicuramente, però, c’è stato un errore e per questo abbiamo già avviato un audit (un’indagine interna) retrospettivo. Allo stesso tempo ho chiesto alla struttura del rischio clinico se sia il caso di adottare misure ancora più stringenti per regolare l’accesso dei pazienti dal Pronto soccorso ai reparti». Che qualcosa non ha funzionato, pare ovvio. E il focus è puntato proprio sul Pronto soccorso, dove sarebbe “saltato” un controllo dopo il tampone effettuato sui primi pazienti che poi sono diventati positivi in Seconda medica. Sarà l’audizione interna a determinare se non si sia atteso l’esito del tampone prima del trasferimento oppure se si è trattato di un altro ingranaggio inceppato. «La prima ipotesi la escludiamo», ha spiegato il direttore sanitario Chittaro. Prende corpo, quindi, la pista del trasferimento errato anche in seguito al tampone. Non è stato effettuato, invece, alcun trasferimento di pazienti al Cro, in quanto la positività di una persona in procinto di essere accompagnata ad Aviano era già stata accertata.

GLI OPERATORI

In ospedale a Pordenone è arrivato l’esito dei primi 25 tamponi effettuati in Seconda medica, mentre stamattina se ne attendono altri. Al momento, oltre ai sei operatori già contagiati e già in isolamento domestico, non sono state registrate altre positività. I sindacati, invece, segnalano un operatore positivo a San Vito al Tagliamento.

L’ATTACCO

Cgil, Cisl e Uil inviano una lettera al prefetto, e la vicenda fa un primo e importante salto di qualità. La protesta sindacale arriva negli uffici di Maria Rosaria Maiorino: «A seguito di numerose, dettagliate e documentate segnalazioni sulle criticità di gestione di casi sospetti covid.19, sarebbe emerso che i pazienti - dopo aver effettuato il primo tampone - vengono trasportati al reparto di Seconda medica, anche prima di aver ricevuto notifica dell’esito. Alla luce di accadimenti di siffatta gravità corre l’obbligo di segnalare detta situazione alla direzione dell’Azienda affinché immediatamente proceda ad una verifica specifica al fine di chiarire la situazione, di mettere in sicurezza pazienti e lavoratori, nonché di disporre l’utilizzo dei dpi necessari a tutti i lavoratori, sia di Seconda medica che di di tutti gli altri reparti di tutti i presidi ospedalieri nel territorio di Pordenone. Si chiede, pertanto, di procedere ad una verifica urgente e tempestiva, altrimenti ci vedremo costretti a consegnare il fascicolo in procura per gli accertamenti delle responsabilità. Si chiede, inoltre, specifica formazione nonché opportuno protocollo per la gestione e il trasporto dei tamponi dal reparto al laboratorio».

LA POLEMICA

«Quello che sta accadendo nell'ospedale di Pordenone va immediatamente chiarito, dando risposta alla grave denuncia dei sindacati che chiedono una verifica urgente dei protocolli operativi di diagnostica Covid-19. Fare luce su questi aspetti è fondamentale per rassicurare chi lavora e soggiorna negli ospedali». A chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni. «Il fatto che diverse persone, seppure per cause diverse, siano risultate positive, obbligando la seconda medica del Santa Maria degli Angeli all’isolamento, è indubbiamente preoccupante. È fondamentale un intervento dell'assessore Riccardi e allo stesso tempo attendiamo tutti di conoscere quanto prima l’esito della verifica interna. Va chiarita la veridicità del fatto che per una disposizione interna all’Azienda sanitaria, i pazienti vengono trasferiti al reparto prima di conoscere l’esito del tampone, se questo sia coerente con le indicazioni ministeriali e avvenga in tutta la regione».

