Due edizioni saltate a causa della pandemia. Ortogiardino torna alla Fiera di Pordenone dopo tre anni, l’ultima manifestazione risale infatti alla primavera del 2019. Per il quartiere espositivo di viale Treviso, dove negli ultimi mesi ci sono altre manifestazioni ma più settoriali, si tratta di riaprire le porte al grande pubblico. Al via sabato, la manifestazione proseguirà fino al 13 marzo. Nell’edizione pre-emergenza Covid nel marzo del 2019 Ortogiardino portò in Fiera quasi 65 mila visitatori. L’obiettivo quest’anno - con i venti di guerra si era temuto per qualche rinuncia, ma anche i pullman dalla Slovenia e dalla Croazia sono stati confermati - sarà di avvicinarsi il più possibile a quelle cifre record. Per la società espositiva - come è stato detto ieri anche dal presidente Renato Pujatti - non è stato certo facile dopo tre anni di interruzione (e con le limitazioni previste legate anche all’obbligo del green pass per tutti) riprendere i fili e i contatti con la rete di espositori e con i tantissimi partner della manifestazione. Ma ce l’abbiamo fatta. E sentiamo forte - ha aggiunto il presidente - l’attesa degli appassionati di giardinaggio e di floricoltura, ma anche le aspettative degli espositori. Non li deluderemo, sarà un grande ritorno di Ortogirdino».



L’OTTIMISMO



E lo stesso ottimismo è stato espresso dai partner della Fiera. Per la Cciaa Silvano Pascolo e per il Comune l’assessore all’Ambiente Monica Cairoli. Alla presentazione anche la banca Intesa Sanpaolo che ha voluto ribadire la vicinanza al territorio anche per questa manifestazione. E poi il Fai che mostrerà le bellezze di questo e altri territori. L’Associzione Panorama che porterà l’arte, con una serie di opere sul tema della natura, che “arrederanno” i giardini e gli spazi verdi allestiti nei padiglioni. Ottimismo anche dagli operatori del settore del territorio. L’imprenditore Claudio Peruch di Fontanafredda: «Siamo stati - ha detto - tra i primi a partecipare tanti anni fa fin dalle prime edizioni. Saremo presenti perché riteniamo si a il momento di tornare alle fiere “fisiche”, c’è bisogno di rapporti diretti con le persone. Questo è molto importante soprattutto per un’impresa del territorio».



PROGRAMMA



Ventimila metri quadri di aree coperte e scoperte si trasformano durante i nove giorni di manifestazione in una spettacolare festa della natura dove rigogliosi allestimenti a giardino si alternano a circa 200 stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio di shopping verde dei visitatori. Il programma spazia da workshop specifici dedicati ai curatori del verde pubblico sulla ricerca di nuove varietà, la filiera di qualità e la certificazione delle piante, alla presentazione dei più spettacolari giardini aperti al pubblico in tutta Italia. Ortogiardino è anche un appuntamento segnato nei calendari di tanti operatori professionali: architetti paesaggisti, vivaisti, agronomi e progettisti del verde pubblico che trovano tra le proposte del Festival dei Giardini spunti innovativi e stimoli per la propria attività. L’evento mette a confronto le migliori idee nella progettazione di giardini su un tema che varia ad ogni edizione: il tema del Festival dei Giardini 2022, è “Da Viaggio a Realtà’”, un invito a riprodurre nei giardini in mostra ricordi e suggestioni vissuti durante un viaggio che ha particolarmente colpito la sensibilità del progettista. Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che fanno da contorno ai giardini e ai fiori. Il Salone dei Sapori con tante specialità enogastronomiche tipiche da tutta Italia al padiglione 3; il Mercato a Km 0 di Campagna Amica a cura di Coldiretti. La novità di quest’anno è la promo online che consente l’acquisto del biglietto ridotto a tutti. Basta collegarsi al sito www.ortogiardinopordenone.it e con pochi click di registrazione (necessaria per il tracciamento covid) al prezzo di 6 euro i visitatori potranno ricevere una mail che permetterà l’ingresso diretto ai padiglioni della fiera evitando code. La promozione scade alla mezzanotte di domani. Poi il biglietto sarà in vendita solo alle casse della fiera a 8 euro. Gli orari: giorni feriali 14-19, sabato e domenica 9,30-19,30. Serve green pass rafforzato.