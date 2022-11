PORDENONE - Via libera da parte dell'amministrazione comunale a una serie di opere pubbliche che saranno pronte per la fine del 2025. È l'assessore Andrea Cabibbo che ha portato avanti le pratiche delle opere pubbliche che hanno ricevuto i finanziamenti del Pnrr. «Proprio per questo - spiega l'assessore che ha il referato ai Lavori pubblici - è necessario correre perchè si devono presentare in tempi stretti e con passaggi già individuati i lavori. Non solo - spiega ancora Cabibbo - per fare prima faremo gli appalti integrati, ossia chi vince la gara farà la progettazione e porterà avanti il cantiere sino alla fine. Praticamente tutte le opere che sono state individuate inizieranno tra la primavera e l'autunno del prossimo anno e si concluderanno, come detto, prima delle fine del 2025».

Il velodromo

Nulla da fare per la copertura che costa circa un milione e mezzo e che probabilmente sarà realizzata più avanti, ma il velodromo Bottecchia e il campo sportivo, saranno messi a posto. I lavori avranno un costo di circa un milione e mezzo e riguarderanno la sistemazione della tribuna centrale che ha bisogno di essere recuperata, saranno sistemati gli spogliatoi e sarà cambiato anche l'intero impianto di irrigazione del campo sportivo. «Sono lavori che attendevano da parecchio tempo di essere realizzati - spiega l'assessore Cabibbo - perchè andranno a incidere pesantemente sulla qualità dell'impianto. In pratica una volta terminati consentiranno di avere un velodromo praticamente nuovo».

La palestra

È un'altra delle opere fondamentali per completare gli impianti sportivi della città. Stiamo parlando della palestra a servizio dei quartieri di via Cappuccini e largo Cervignano. «Sarà una struttura polivalente - va avanti l'assessore Cabibbo - che costerà più o meno un milione e mezzo. Dentro potranno essere svolte attività sportivi di più specialità, penso al calcetto, il basket, volley e altro ancora. Andrà ad occupare il sito a fianco degli spogliatori dell'impianto sportivo di atletica Agosti. La cosa importante è che sarà collocata in una zona che attualmente è sprovvista di palestre».

Nuova mensa

La struttura costerà circa 450 mila euro e sarà a servizio della scuola elementare Grigoletti. L'attuale mensa scolastica sarà abbattuta per lasciare spazio a quella nuova. È un'opera funzionale anche alla realizzazione della nuova scuola che sorgerà in quell'area anche se ci vorrà più tempo. «Finalmente - va ancora avanti l'assessore - anche quell'istituto potrà disporre di una mensa adeguata per i bambini delle elementari. È una occasione che non potevamo perdere visto che i soldi erano a disposizione».

Asilo nido

È la penultima opera di questa tornata di finanziamenti legati al Pnrr. Il costo complessivo sarà di un milione e 600 mila euro. Il nuovo asilo nido, necessario anche nella speranza che si inverta il trend delle nascite, sarà realizzato accanto al bocciodromo di Torre ed ospiterà una quarantina di bambini. L'opera si è resa necessaria per dare a quei tutti i quartieri la possibilità di avere un nido, anche a fronte delle liste di attesa che si erano registrate.

Casa Serena

Discorso a parte merita la sistemazione di tutti i bagni di casa Serena, un intervento non di poco conto se si pensa che saranno investiti circa 450 mila euro. I lavori smembreranno tutti gli attuali servizi, molti dei quali con pesanti problemi di agibilità a causa delle barriere architettoniche. Una volta terminati casa Serena potrà disporre di impianti moderni e capaci di assolvere finalmente a tutte le esigenze degli anziani ospiti, molti dei quali non autosufficienti.