L'operaio 37enne è morto cinque minuti dopo essere stato assunto

di Lorenzo Padovan

LEGGI ANCHE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - È morto cinque minuti dopo essere stato assunto I colleghi conoscevano soltanto il suo nome di battesimo. Accade in un mondo del lavoro sempre più precarizzato e caratterizzato da contratti interinali.Ieri mattina, 37 anni, di Taranto, emigrato da qualche anno in Friuli, dove quattro mesi fa si era sposato con una ragazza del luogo, aveva raggiunto Fanna (Pordenone) di buon’ora per un incarico come operaio metalmeccanico per la Friul Montaggi, una ditta di carpenteria metallica con una novantina di addetti e alcuni collaboratori saltuari.