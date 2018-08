Operaio trova il collega 37enne morto: mistero sulle cause Era al suo primo giorno di lavoro

FANNA - Un operaio di 37 anni è stato trovato privo di vita da un collega, questa mattina, pochi minuti dopo le 8, in una stanza con varie apparecchiature, all'interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem.

La vittima era al primo giorno di lavoro nel cementificio, assunto come interinale da un'agenzia di Udine, che lo aveva «prestato» all'azienda di Precenicco, storico partner dello stabilimento friulano della Buzzi Unicem dove è avvenuta la tragedia. L'uomo era giunto a Fanna con il titolare della ditta e un altro collaboratore. Al momento della disgrazia era da solo nella stanza, allestendo una «zattera» per lo spostamento di un macchinario. Lo Spisal non è ora in grado di stabilire le cause del decesso. ​



Tutte le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dello Spisal: da un malore fatale, che potrebbe essere stato eventualmente causato dall'alta temperatura della stanza dove è stato trovato, all'aver toccato inavvertitamente quadri elettrici e trasformatori presenti nella stanza. Non ci sarebbero traccia di lesioni esterne. Il sostituto procuratore Monica Carraturo ha disposto il trasferimento della salma all'obitorio dell'ospedale di Spilimbergo, in attesa di decidere se disporre l'autopsia.

