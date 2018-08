L'autopsia conferma: Donato Maggi è morto folgorato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FANNA -l'operaio interinale di 37 anni originario di Casarino (Taranto), nel suo primo giorno di lavoro nel cementificio di Fanna, dove era alle dipendenze della Friul Montaggi Srl. I sospetti degli ispettori del lavoro dell'Azienda sanitaria e dei carabinieri di Maniago sono stati confermati dal medico legale Barbara Polo Grillo, a cui si è affidata il sostituto procuratore Monica Carraturo per far chiarezza sulle cause del decesso dell'operaio. Il magistrato ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo iscrivendo sul registro degli indagati il direttore del cementificio Buzzi Unicem e i due titolari dell'azienda friulana che aveva assunto Maggi attraverso un'agenzia interinale di Udine per portare a termine dei lavori di manutenzione a Fanna.