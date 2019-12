Operaio resta incastrato: il macchinario gli amputa un piede, è grave

SAN QUIRINO - Un operaio, di 39 anni, residente a Fontanafredda, si è amputato un piede in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 21, a San Quirino, all'interno di un'officina metalmeccanica. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Aviano e degli ispettori dell'Azienda sanitaria, l'uomo è rimasto incastrato con il piede in un macchinario per la limatura di materiali ferrosi, riportando la completa amputazione dell'avampiede. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone, le sue condizioni sono gravi, non è in pericolo di vita. Un'equipe specializzata sta procedendo con il tentativo di riattaccare l'arto amputato, che è stato recuperato dai soccorritori. Ultimo aggiornamento: 21:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA