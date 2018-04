Electrolux diventa "open": unisce fornitori, clienti, incubatori e startup

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORCIA (Pordenone) - LaElectrolux annuncia la creazione di, uno spazio "collaborativo" e di ispirazione, hub del Gruppo per l'innovazione con partner esterni. L'iniziativa vuole accelerare l'innovazione nei processie nello sviluppo dei prodotti, rafforzando l'approccio di Electrolux all'open innovation.Attraverso il sito www.innovationfactory.digital Electrolux raccoglierà nuove proposte, partner e progetti specifici. Si parte a maggio. «Crediamo che questo spazio porterà grandiche daranno nuovo valore per i clienti e utenti» dice in una nota, chief operantions officer di Electrolux.Realizzato in un fabbricato ristrutturato e rinnovato nel sito produttivo di, Electrolux Innovation Factory metterà a disposizione un ambiente "agile" e aperto. Le soluzioni potranno essere testate immediatamente sulle linee di produzione e nei centri R&d che si trovano in questo sito, accelerando il processo di innovazione ed esecuzione.«Electrolux Innovation Factory faciliterà le alleanze tra, incubatori,, università, piccole e medie imprese e altri business partner. Nella struttura ci saranno aree per test e dimostrazioni sia per le soluzioni di prodotto che di processo». Un esempio? Il Fab Lab, il Fabrication Lab, che esplorerà la stampa 3D e altri sistemi avanzati come il test dell'integrazione dei "", i Cobots, e innovative tecnologie "indossabili" per gli operatori della fabbriche Electrolux.Electrolux Innovation Factory di Porcia sarà utilizzato come banco di prova iniziale e potrà essere replicato grazie alla realizzazione spazi simili in altri siti nel mondo. L'obiettivo è di creare uno spazio dinamico dove tutti potranno imparare dagli altri indipendentemente dal livello di esperienza e conoscenza.