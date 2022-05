Duplice omicidio dei poliziotti di Trieste, le Camere penali contro l'aggressione all'avvocato della difesa

Le Camere Penali di Gorizia, Pordenone e Udine, avendo appreso della grave aggressione subita al termine del processo a carico di Augusto Meran dal difensore del medesimo, Paolo Bevilacqua, ad opera di congiunto di una delle due vittime, preso atto che la decisione della Corte d’Assise di Trieste è pienamente conforme alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale tanto che lo stesso P.M. ha concluso per l’assoluzione per vizio totale di mente dell’imputato, pur rispettando e comprendendo l’inimmaginabile dolore provato dai familiari sia a causa dell’iniqua uccisione dei due agenti di Polizia nell’adempimento del loro dovere sia a seguito di un processo conclusosi in modo difforme dalle loro umane e comprensibili aspettative, esprimono la più ferma condanna per la sconcertante, ingiustificata e ingiustificabile aggressione ai danni dei difensori che hanno esercitato e garantito il diritto di difesa come affermato dalla nostra Costituzione con correttezza esemplare e nel pieno rispetto sia della memoria che del comprensibile dolore dei familiari, manifestano la piena solidarietà ai colleghi Paolo e Alice Bevilacqua, stigmatizzando ogni forma di aggressione, fisica, verbale e via social, ai danni non solo dei colleghi ma anche dell’autorità giudiziaria impegnata nella corretta applicazione della legge nel rispetto dei principi di uno Stato di diritto quale dovrebbe essere il nostro.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Agenti uccisi nella sparatoria in Questura a Trieste, il pm chiede...