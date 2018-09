Freddato nel park, una trappola: Alessandro doveva essere eliminato

di Cristina Antonutti

FONTANAFREDDA - Attirato in unada. Il suo nome - che sia l'assassino o il mandante del delitto - potrebbe essere nelladi , il sacilese di 48 anni, residente a Nave, ucciso lunedì sera con un colpo di pistola in testa . Non si può escludere, infatti, che l'autore dell'omicidio avesse dato appuntamento a Coltro nel parcheggio del centro commerciale Meta di Fontanafredda contattandolo telefonicamente o con un messaggio, forse l'ultimo WhatsApp che gli investigatori troveranno nel cellulare della vittima. L'ultimo accesso alla chat risale alle 19.30. A quell'ora la Pontebbana è trafficata, le commesse delle Sorelle Ramonda stanno chiudendo il negozio e la maggior parte delle auto è concentrata davanti al supermercato Bingo. L'area è illuminata, ma è appena sceso il buio ed è difficile vedere che