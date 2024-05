SACILE - Per cercare di far valere le sue ragioni, l'imprenditrice Maritta Gobbato si è rivolta alla consigliera comunale Rossana Casadio. Maritta spera in una revisione del salatissimo conto che si è vista recapitare per la tassa comunale della pubblicità, 3mila e rotti euro poi limati a 2mila 104 a fronte di un pagamento entro 30 giorni. Somma certificata per l'uso di due ombrelloni con una fascetta pubblicitaria. Dal canto suo, l'esponente di Sps ha scritto al Garante del contribuente, «che funge da mediatore tra i cittadini e l'amministrazione finanziaria. Ce n'è uno in ogni regione, nella direzione dell'Agenzia delle entrate e tutela chi, come Maritta, pensa di essere stata vittima di un'ingiustizia».



IL GARANTE

In Friuli Venezia Giulia questa figura è impersonata dal Mario Trampus e alle sue domande la legge prevede si debba dar risposta entro 30 giorni. Spiegata la situazione per filo e per segno, il 15 febbraio scorso il Garante ha esposto la sua tesi che sembra accogliere le richieste della barista sacilese per quanto concerne le dimensioni della reclame per la quale dover pagare. Si legge infatti, richiamato l'articolo 10 e il comma K, che il regolamento prevede una tariffazione ridotta qualora l'oggetto con la scritta non rappresenti come finalità principale quella pubblicitaria, ovvero, in sostanza, non sia solo un mero espositore ma oggetto funzionale. Ancora più chiaramente, l'articolo porta ad esempio proprio vetrine e tende e in fondo cos'altro è, se non una tenda, l'ombrellone posizionato per riparare i clienti dal sole e dalla pioggia.



IL RICALCOLO

Dunque in casi come questi non si deve la tassa sulla misura totale della "tenda" ma solo per lo spazio occupato dalla scritta, tanto che il Garante aggiunge: «Come emerge dalle immagini fotografiche trasmesse, i messaggi pubblicitari risultano impressi sulle 8 falde di ciascuno dei due ombrelloni, per loro natura chiaramente caratterizzati da finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria». Trampus aggiunge: «Poiché dette falde misurano ciascuna ml. 1 in lunghezza e ml. 0,25 in altezza, la superficie tassabile complessiva sembrerebbe dover corrispondere a mq. 4, anziché 16; come indicato nell’avviso di accertamento esecutivo». Quanto dovuto dovrebbe quindi essere ricalcolato e corrispondere ad un quarto di quanto richiesto alla barista sacilese. Giustizia ottenuta? Non proprio. «Non sappiamo se la Step abbia o meno risposto al Garante e ormai è passato ben più del mese dato come tempo dalla legge per questi casi», commenta Casadio che pensa di portare la faccenda al prossimo consiglio comunale, esponendo la teoria che un riscossore un po' più vicino al territorio e con maggior sensibilità, in casi come questo avviserebbe prima di colpire così duramente un piccolo commerciante.



IL SINDACO

Interpellato in merito, il sindaco Carlo Spagnol fa presente che per ora di passare il servizio ad altri non se ne parla, perché deve ancora esaurirsi il contratto con la società codroipese. «Tempo fa si era riflettuto sull'opportunità di affidare stima e riscossione della tassa sulle insegne alla controllata Lsm, ma mancano ancora uno o due anni di contratto alla Step - commenta Spagnol -. Però se la signora reputa di essere nel giusto e il problema è avere una corretta interlocuzione con il tecnico di quella società, allora basta che interpelli i nostri uffici e vedremo di favorire il chiarimento. Che poi ci sia un margine di interpretazione è sicuro, per cui si affrontano le varie situazioni caso per caso». Attraverso il Garante e l'interessamento della consigliera Casadio o del Municipio attraverso il sindaco, la speranza è che la barista sacilese possa ottenere una sostanziale revisione di una somma che ai più appare esagerata.