Perso e trovato in mezzo alla strada, di chi è questo cappelo da alpino? Ecco la foto

FONTANAFREDDA - Ancora senza padrone il cappello d’alpino ritrovato in mezzo alla strada da alcuni automobilisti venerdì pomeriggio scorso. Tra questi l’assessore Antonino Landa. “Ero di rientro verso casa – spiega l’assessore – quando in Viale Europa Unita ho visto alcune auto ferme che cercavano di recuperare qualcosa dal centro della carreggiata. Così mi sono fermato anch’io. Non si trattava di un animale, come forse veniva da pensare in un primo momento, ma di un cappello d’alpino perso da qualcuno, che si muoveva spostato dal passaggio delle auto. Non essendo di nessuno di coloro che si erano fermati, l’ho preso in carico e ho pubblicato il post nella pagina Facebook Sei di Fontanafredda se...,ma al momento nessuno si è ancora fatto vivo. Così chiesto di condividere il post anche responsabili dei locali Gruppi di alpini, da Fontanafredda a quello di Vigonovo-Ranzano-Roman”. Sul Cappello il fregio del 3. Reggimento artiglieria da montagna, della Brigata alpina Julia, 14° batteria del Gruppo Conegliano. Accanto al fregio anche alcune medagliette ricordo delle adunate nazionali deli alpini a cui il possessore del cappello ha partecipato.