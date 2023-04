Odori molesti, a Porcia si cercano volontari per la rilevazione dell'aria

PORCIA - Il Comune sta cercando volontari per svolgere la raccolta dati sulle emissioni odorigene che da anni ormai causano disagio ai cittadini. Sempre più spesso gli abitanti dei Comuni di Porcia, Roveredo in Piano e Fontanafredda lamentano la presenza di emissioni odorigene di probabile origine industriale, in molti casi a ridosso di aree urbanizzate residenziali.



Per quanto riguarda Porcia, sono numerose le segnalazioni provenienti dal quartiere di Sant’Antonio e aree limitrofe. Anche la frazione di Talponedo è fortemente interessata da queste esalazioni.



RACCOLTA DATI

In riferimento a queste segnalazioni i tre Comuni, in collaborazione con Arpa Fvg e Asfo, hanno avviato un tavolo tecnico per individuare le fonti odorigene responsabili e proporre soluzioni. Proprio per questa ragione c’è bisogno di raccogliere quanti più dati possibili da parte degli abitanti delle zone interessate. A gennaio 2023 si è conclusa la prima fase di raccolta dati tramite la compilazione di un “Questionario delle segnalazioni pregresse” redatto da alcuni cittadini volontari.

I risultati della ricerca sono stati esposti in una serata informativa al Casello di Guardia durante la quale diversi abitanti di Sant’Antonio hanno descritto l’odore come acre, fastidioso, pungente per gli occhi, in grado di arrossare la gola e talmente fastidioso da causare malessere. Una cittadina venuta ad assistere all’incontro ha affermato di aver addirittura sofferto una crisi allergica. Tra le tante testimonianze c’è stata quella di chi dichiara di aver incontrato difficoltà nel venire a piedi da Sant’Antonio a Roveredo. Un’altra ha affermato che i lavoratori impiegati nella cooperativa in via dell’Artigianato tornano sempre a casa con il mal di testa. A Talponedo si rilevano simili disagi: labbra gonfie, sapore metallico in bocca e mal di testa. In quei giorni in cui è soffiato abbastanza vento, l’odore ha raggiunto, seppur in forma più lieve, anche Porcia centro. In questo caso le emissioni avverrebbero soprattutto in orario serale.



LA SECONDA FASE

A maggio inizierà la seconda fase del monitoraggio, che prevede la compilazione giornaliera di un modulo con il quale il volontario indicherà se e quando sente gli odori molesti per 3 mesi consecutivi. Nel frattempo anche le ditte della zona, possibili fonti di emissioni odorigene, compileranno un modulo analogo, nel quale indicheranno ora per ora i processi di lavorazione in corso. Al termine i moduli verranno raccolti e i dati saranno incrociati, così da scoprire quale potrebbe essere il processo che causa effettivamente gli odori molesti.



«GARANZIA DI SUCCESSO»

«Iniziata ancora nell’estate del 2021, prosegue la nostra azione amministrativa a tutela ed a sostegno dei cittadini che da molti anni lamentano odori molesti soprattutto nel quartiere di Sant’Antonio di Porcia - ha detto il sindaco Marco Sartini -. Questa seconda fase operativa nasce, come le precedenti, dall’iniziativa e dal coordinamento messo in atto dall’assessore all’Ambiente del Comune di Porcia Valentina Dal Passo con la collaborazione dei comuni di Fontanafredda e Roveredo in Piano e l’affiancamento di Arpa. Si tratta di un percorso più impegnativo del precedente, che richiederà maggiore impegno di tempo. Ma, a detta dei tecnici di Arpa nella ultima riunione pubblica, è il metodo che nel tempo ha dato maggiori garanzie per l’individuazione certa dell’origine di questi fastidiosi odori».

I cittadini di Porcia che intendano partecipare possono compilare la richiesta di adesione cliccando sul link che troveranno sul sito del Comune. Nei giorni successivi riceveranno via mail le istruzioni dettagliate e il modulo da stampare e compilare giorno per giorno.