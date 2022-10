PORDENONE - Tre operazioni in una. Detto così può sembrare una battuta, in realtà si tratta di un eccezionale triplice intervento chirurgico per cataratta, glaucoma e pucker maculare, eseguito con successo dal direttore della Specialità complessa di Oculistica dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. In sala chirurgica a dirigere l'orchestra il primario dell'oculistica pordenonese, Flavio Foltran che, supportato dalla sua équipe, ha operato un paziente affetto dalle tre patologie patologie che avevano causato una grave compromissione della capacità visiva.



PRIMA VOLTA

Quando si dice che l'intervento è stato eccezionale è la pura verità e rende sicuramente onore alle capacità, professionalità e bravura dell'equipe pordenonese. Non a casa è la prima volta che in Italia viene eseguito questo intervento chirurgico per risolvere contemporaneamente, nella stessa seduta operatoria, le tre patologie. Non mancano certo i vantaggi per il paziente. Intanto è stato sottoposto ad un unico intervento mini invasivo e in anestesia locale, senza la necessità di punti di sutura, con dimissione in giornata, per risolvere tre diverse malattie coesistenti.



LA CATARATTA

L'intervento di cataratta consiste nel rimuovere il cristallino opacizzato ed ispessito e la sua sostituzione con una lente intraoculare artificiale, il cosiddetto cristallino artificiale o intra ocular lens. L'intervento chirurgico per il glaucoma evita, invece, un danno al nervo ottico, quando la terapia laser o i farmaci mirati per questa patologia non risultino più efficaci nell'abbassare la pressione intraoculare. L'intervento in questo caso eseguito è Hfda, un tecnica che ho la scopo di facilitare il deflusso dell'umor acqueo e di abbassare la pressione oculare. Per il pucker maculare, patologia che interessa la parte centrale della retina detta macula e che causa graduale calo della vista e distorsione delle immagini, l'intervento chirurgico eseguito dal reparto di Oculistica di Pordenone, in combinata con gli altri due interventi, è stato quello della vitrectomia. La vitrectomia è la procedura chirurgica con cui si rimuove l'umor vitreo presente all'interno della camera vitrea dell'occhio.



IL PERSONALE

Grazie al triplice intervento, al quale farà seguito una pubblicazione nelle riviste scientifiche specializzate, la vista del paziente è migliorata sensibilmente. Intanto arriva una buona notizia per l'Oculistica pordenonese: entro fine anno dovrebbe essere completata la pianta organica con il reparto numericamente a pieno regime. Il ripristino dell'organico in servizio consentirà di potenziare ulteriormente l'attività interventistica di alta professionalità così come l'attività con ambulatori dedicati alle diverse patologie oculari come la cataratta, il glaucoma,le maculopatie, le patologie corneali, le patologie oculistiche pediatriche ed altro ancora. L'obiettivo è quello di cercare di frenare la fuga di pazienti legata soprattutto alle lunghe liste di attesa, ma anche alle cataratte dove il tempo di attesa è decisamente alto. Con l'implementazione degli organici sarà possibile cercare di mordere le attese. La struttura pordenonese punta inoltre a sviluppare contenuti di innovazione delle terapie, la ricerca, e la formazione. L'oculistica effettua visite 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 al pronto soccorso.