CHIONS - È un progetto interamente friulano, anzi per la quasi totalità pordenonese, l'unica piattaforma italiana di e-commerce dedicata agli ottici. Si chiama Optic Arena e nasce dall'idea di Michele Laurencig, 40enne che un paio d'anni fa ha deciso di rivoluzionare la sua vita e creare qualcosa che ancora non esisteva. Un portale che aiutasse gli ottici nella scelta delle lenti per gli occhiali che vendono.



IL PROGETTO

Lavorando nel sanvitese per uno dei colossi europei delle lenti oftalmiche, Laurencig si era reso conto che la vastissima produzione mondiale è difficilmente gestibile dal singolo professionista che fatica a districarsi tra migliaia di lenti da vista diverse. Www.optic-arena.com è nata con l'intento di fornire la funzione di comparazione immediata di modelli e prezzi dei cataloghi di tre dei laboratori oftalmici più noti del mercato, così da consentire all'ottico di avere un quadro preciso e dettagliato di ciò che offre in quel momento il mercato delle lenti.

«L'obiettivo era automatizzare l'intero processo, partendo da produttori con cataloghi infiniti», sottolinea Laurencig che, affidandosi a grandi player internazionali, compreso il colosso mondiale Essilor Luxottica, oggi può anche offrire un'opzione di prezzo molto concorrenziale, altro particolare da non trascurare. «L'intera architettura del progetto è nata tra Udine, Porcia, Pordenone e Villotta di Chions dove si trova la nostra sede operativa. Abbiamo anche potuto contare su un sistemista tra i più capaci in Italia».



SISTEMA COMPLESSO

Per dare un'idea della complessità del progetto basterà dire che dall'avvio alla messa a regime del sistema sono passati quasi due anni. «L'ultima implementazione è recentissima. Ora l'ottico può usare la nostra piattaforma anche per mostrare direttamente al cliente finale le varie opzioni disponibili, compreso il prezzo». Letteralmente una cosa che non esisteva e che pare attirare molto i professionisti del settore. «Siamo al 100% da circa tre mesi e gli ottici che ci hanno scoperto sono già una settantina. Un ottimo numero se si pensa al breve lasso di tempo e alla specificità dell'offerta».

Una scommessa che si può dire già vinta dunque, anche se Laurencig non si pone certo limiti: «Abbiamo voluto che l'intera piattaforma fosse di proprietà, codice compreso», il che significa che, come fosse un format, potrà essere venduta in altre parti del mondo, se confermerà le potenzialità che sta mostrando. «Il 2023 sarà il primo anno a pieno regime. Contiamo di incrementare ancora l'offerta di produttori e di allargarla anche alle montature. Penso a quelle più tecniche e particolari, come le sportive o quelle legate al mondo del lavoro e della sicurezza».



IL FONDATORE

Michele Laurencig ama la sua creatura: poco meno di un decennio al lavoro nel settore, toccandone vari aspetti, dal commerciale al tecnico, gli hanno regalato una capacità di lettura di quel mondo invidiabile e forse anche le esperienze maturate in altri settori hanno contribuito al risultato finale. Il manager, originario delle Valli del Natisone, laureato alla Bocconi, ha lavorato tre anni in Finlandia, uno in Australia ed ha ricoperto anche il ruolo di consulente nel settore energia, prima di sbarcare nel mondo delle lenti oftalmiche. Resta il tempo per qualche hobby? «Sì - risponde -. Due splendidi gemelli, un maschietto ed una femminuccia che oggi hanno sei anni e che impegnano moltissimo sia me che la mia compagna Sandra».