Si "sballa" col mix di droga e alcol: 25enne finisce in ospedale

di P.T.

PORDENONE - Una giovane di 25 anni è finita indopo essere stata colta da malore per aver assunto un mix di. Medicata al pronto soccorso cittadino, rifiutando le terapie consigliate, si è quindi allontanata volontariamente ed è stata segnalata al Prefetto come assuntrice di stupefacenti.Prendendo spunto da questo episodio, e in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico, i carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno intensificato l'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno del traffico illecito di droghe negli ambienti giovanili, procedendo al controllo delle aree ritenute maggiormente a rischio, anche con l'impiego delle unità cinofile del nucleo carabinieri di Torreglia (Padova). Il servizio ha consentito di sequestrare 23 grammi di marijuana, contenuta in un borsello in tessuto nascosto sotto una siepe nel parco pubblico ad Azzano Decimo, mentre grazie agli accordi presi con il Direttore del Villaggio del Fanciullo, dopo avere identificato e controllato un'ottantina di studenti, è stato segnalato al Prefetto in qualità di assuntore un sedicenne di Valvasone Arzene, trovato in possesso di 4 grammi di marijuana. I controlli, con le medesime modalità, proseguiranno anche durante la stagione estiva.