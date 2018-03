Scomparso da 4 giorni: lotta contro il tempo per riuscire a salvarlo

di Paola Treppo

POLCENIGO (Pordenone) - Sono in corso ledi un uomo di 57 anni domiciliato ache non si trova da domenica 4 marzo. I vigili del fuoco sono stati allertati questa mattina, mercoledì 7 marzo, dalla prefettura, alle 10, ed è scattata la macchina dei, in una disperata lotta contro il tempo per ritrovare il disperso e salvarlo. Si tratta di un uomo di nazionalità olandese. Sul posto ci sono due operatori esperti in topografia applicata al soccorso, di livello 2, provenienti dal Comando dicon un mezzo Ucl, cioè con una Unità di comando locale, per il coordinamento delle squadre coinvolte, assieme a un caposquadra del Comando diSul posto 5 pompieri dal distaccamento dicon un fuoristrada e un mezzo di partenza per le battute da terra; due soccorritori acquatici dalla centrale di Pordenone hanno perlustrato la zona dele le sorgenti del. Sul posto anche una decina di volontari del Cnsas, di cui un, e quattro forestali regionali. Le ricerche sono concentrate a Polcenigo. L'uomo è scomparso domenica. Veste abiti normali e non abbigliamento tecnico o sportivo. Abitualmente passeggia lungo i sentieri che portano alla località di Mezzomonte. Allertati anche i carabinieri.