Centinaia di no vax manifestano senza preavviso al Sacrario di Redipuglia

GORIZIA - Circa 300 persone hanno partecipato nel primo pomeriggio di oggi, 8 dicembre, a una manifestazione non autorizzata che sarebbe stata promossa dalla galassia no vax al Sacrario di Redipuglia (Gorizia). L'evento ha suscitato immediato sdegno delle istituzioni: in spregio alle ferree regole del luogo sacro, sono stati introdotti animali e numerose persone fumavano laddove è severamente vietato. Le forze dell'ordine, giunte sul posto tempestivamente, hanno presidiato l'area e nelle prossime ore cercheranno di individuare i presenti anche grazie alle riprese della video sorveglianza. Non ci sono stati scontri.

Tam tam sui social

Secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, l'appello è stato lanciato tramite i social. I manifestanti, molti dei quali senza mascherina - che in Fvg, zona gialla, è obbligatoria anche all'aperto - hanno intonato cori patriottici sventolando il tricolore. «Non essendoci stato un promotore, non possiamo etichettare come No Vax i partecipanti - ha spiegato il Prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi - anche se stiamo valutando taluni elementi in tal senso. Il raduno è durato poco più di un'ora ed è stato immediatamente presidiato da Carabinieri e Polizia, senza che siano emersi elementi di tensione. C'erano anche molte famiglie con bambini».