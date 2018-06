Non paga il mantenimento del figlio e finisce agli arresti domiciliari

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) - Non paga la quota mensile per ildifinisce ai domiciliari. Lo hanno arrestato, martedì 12 giugno, i carabinieri della stazione di Sacile, in ottemperanza all'ordine di esecuzione della pena emesso dalla Procura di Pordenone. L'uomo dovrà scontare due mesi e venti giorni diin regime di detenzione domiciliare per laTra il mese di maggio del 2010 e il mese di febbraio del 2012, l'uomo non ha versato la quota mensile dovuta per contribuire al mantenimento del figlio e il Tribunale di Sorveglianza del Distretto della Corte d'Appello di Trieste gli ha concesso l'espiazione della pena residua in regime di detenzione domiciliare rispettando numerose prescrizioni purché, pur beneficiando della misura alternativa alla detenzione, documenti il mantenimento del figlio.