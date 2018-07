La bella Nicole, diplomata al liceo scientifico, è Miss Valvasone 2018

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALVASONE (Pordenone) -di(Treviso), 18 anni, diplomata al liceo scientifico, ha conquistato la fascia di2018 che le è stata consegnata dal sindaco Markus Maurmair in uno dei Borghi Più Belli d’Italia, Valvasone, nella location del castello.Con Nicole, sono state premiate anche, 18 anni di(Pordenone), studentessa, Miss Rocchetta Bellezza,, 19 anni di Prata di, studentessa di architettura, Miss Love’s Nature,, 19 anni, di), studentessa di medicina, Miss 4° Classificata, e, 18 anni, di Pordenone, studentessa al liceo classico, Miss Interflora.Lo spettacolo, organizzato dal Comune di Valvasone con la Pro Loco, presentato da Michele Cupitò e coordinato da Paola Rizzotti titolare dell’agenzia modashow.it, ha visto le concorrenti protagoniste di sfilate di moda con gioielli Miluna, con una collezione di costumi da bagno d’epoca, originali, degli anni Cinquanta e Sessanta, e con abiti da sposa e cerimonia disegnati e realizzati da Ines Soldano, stilista friulana di Cavalicco di Tavagnacco (Udine).Nicole, Asia e Irene, sono ammesse alle finali di Miss Italia in Fvg in programma nei mesi di luglio e agosto e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia, mercoledì 22 agosto al centro congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.Info www.missitalia.it; la partecipazione al concorso è gratuita.