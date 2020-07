Nick Cave innamorato della Fazioli chiede un pianoforte in regalo, scoppia la polemica social fino alle scuse

Nick Cave innamorato dei pianoforti Fazioli ha chiesto un pianoforte in regalo all'azienda di Sacile, in provincia di Pordenone, ma è stato respinto con perdite. E la delusione per il mancato omaggio all'artista australiano è diventata polemica sui social dopo che Nick Cave ha raccontato ai propri fan l'accaduto sul proprio blog, theredhandfiles.com, nel quale da qualche anno intrattiene un rapporto diretto con il proprio pubblico.

Solo che il racconto condiviso dal musicista sul web si discosta dalla realtà dell'accaduto e sfocia nella narrazione di finzione che Nick Cave è solito utilizzare nel proprio blog, con la Fazioli che nelle ultime ore è stata messa in difficoltà, tempestata di mail non certo gentili e accusata di non aver reso omaggio al genio musicale, che nel concerto in streaming registrato all'Alexandra Palace di Londra e trasmesso in rete a pagamento lo scorso giovedì ha utilizzato un pianoforte dell'azienda di Sacile.

«Non ne avevo mai suonato uno prima, ma Dom Monks, il ragazzo che ha registrato la performance all'Alexandra Palace, mi ha raccomandato vivamente questo piano. Nel momento in cui mi sono seduto al Fazioli, il suo suono caldo, morbido e sfumato mi ha parlato come se nessun piano mi avesse parlato prima. Sono stato spazzato via dalla sua straordinaria gamma tonale. Mi sussurrò. Mi ruggì. Era lo strumento più bello che avessi mai suonato».

«Essendo l'individuo di principio che sono, ovviamente, non ho mai sponsorizzato uno strumento musicale (a tale riguardo, sono praticamente solo nel mio campo) ma ho adorato quel Fazioli - prosegue il racconto di Nick Cave - Così ho detto al mio manager: è tempo di vendere la mia anima. È ora di telefonare e farmi un Fazioli

Come ha detto Herbie Hancock a proposito dei suoi Fazioli - che "una nota annuncia la celebrazione della libertà e della creatività dello spirito umano". Questo è vero. Il Fazioli è caldo e delicato e straordinariamente sottile, ma ha un cuore profondo e forte».

Seguono, nel racconto sul blog, una serie di dialoghi telefonici comici tra il manager dell'artista e l'addetta alla Fazioli, dipinta come una persona che confonde Nick Cave per un attore e rifiuta ogni possibilità di ottenere in regalo un pianoforte in cambio di promozione dell'azienda.



Ma in realtà, la conversazione oltre a esser stata professionale, è stata molto gentile (come da scambio di mail tra il manager di Nick Cave e la Fazioli) anche se le politiche aziendali della ditta di pianoforti, che produce circa 140 strumenti all'anno con cura artigianale, non prevedono "regali" da 100/200mila euro. Tuttavia il racconto del frontman dei Bad Seeds è stato preso sul serio dai fan, che hanno tempestato di mail anche offensive la Fazioli. Anche se pare che l'artista si sia informato sulle possibilità di acquisto dello strumento di cui è innamorato, pronto ad acquistarlo come consigliatogli da qualche fan.

«Sembra che alcuni dei miei fan abbiano reagito in modo un po' zelante al mio ultimo Red Hand File e abbiano contattato i Fazioli "incoraggiandoli" a regalarmi un Fazioli - ha scritto successivamente via mail lo stesso Nick Cave, assieme al suo manager, scusandosi con la ditta di Sacile e ripromettendosi di correggere il tiro anche sul blog The Red Hand Files - Mentre apprezzo il gesto, il mio post è stato un pezzo leggero e non da prendere sul serio. Il dialogo telefonico tra il mio manager e la "donna di Fazioli" è stato più che abbellito per l'effetto comico. Lo tsunami della posta ha lasciato un po 'scosso i nostri amici di Fazioli, quindi niente più mail a Fazioli per favore! Sono persone meravigliose».

Cantautore, compositore, scrittore, sceneggiatore e attore australiano, a 63 anni Nick Cave è una icona della musica internazionale, formatosi tra Londra, Berlino, San Paolo del Brasile e Los Angeles. Formatosi artisticamente nel rock alternativo e post punk, ha sviluppato uno stile personale, caratterizzato anche dall'inconfindibile voce baritonale, è oggi una delle figure più influenti e carismatiche della musica contemporanea. Nel cinema, è comparso anche nel ruolo di sé stesso nel film del regista tedesco Wim Wenders Il cielo sopra Berlino,



