Nicholas, dal nuoto agonistico ai fornelli: il 27enne pordenonese vola a Dubai

di Marco Agrusti

PORDENONE Sulle pagine dei giornali ci era già finito. Allora però era spesso inserito in una lista, meglio ancora in una classifica. Nuotava, a livello agonistico, per la Gymnasium di Pordenone, una delle più note società natatorie della provincia. Ma già allora la sua passione erano i fornelli, più importanti anche dell'acqua da far muovere nella corsia di una piscina. Oggi Nicholas Tomei, pordenonese di 27 anni, ce l'ha fatta. Ha lasciato la vasca, ma ha trovato felicità e...