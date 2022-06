SACILE - Nel quartiere San Odorico da qualche tempo corre un filino d'apprensione alla notizia dell'esistenza in zona di un negozio di arti occulte ed esoterismo. All'indirizzo in questione esiste in effetti un L'arte della magia e stregoneria showroom ma, per sgombrare subito il campo da malintesi, non si tratta di un negozio, bensì la sede -magazzino di una delle realtà locali che si affidano a internet e all'e-commerce.

IL TITOLARE

L'arte della magia è di Marco Scarpa, trentaseienne di origini leccesi approdato a Sacile nel 2008. «Facevo il dipendente, poi la pandemia ha cancellato il mio posto di lavoro e il lockdown mi ha fatto riflettere. Ho pensato che le mie passioni potevano diventare un lavoro e così è stato». In cosa consista la sua professione lo certifica una lunga serie di attestati appesi al muro, molti in registri akashici, lo studio delle regressioni a vite passate o addirittura parallele. Nel magazzino ci sono cristalli, incensi, oli, statuine propiziatorie e protettive di ogni genere. «Grazie a Internet vendo anche all'estero: Giappone, Norvegia, Spagna, Germania». Ma si vive di un mestiere così particolare? «Meglio di quando avevo il posto fisso». Considerato che si è messo in affari solo un anno e mezzo fa, non è male.

LA CLIENTELA

Scarpa non nasconde che una fetta della clientela è rappresentata da sedicenti maghi e fattucchiere, ma poi «ci sono molti appassionati dell'esoterico, o delle mitologie delle altre culture, come quella Norrena ultimamente molto diffusa in televisione». Ognuna di esse ha il suo corollario di feticci. «Spesso siamo viziati dalla lettura che il cinema ha dato di alcune credenze, come il Voodoo che invece in alcune culture ancora oggi ha compiti curativi». L'occhio ispeziona rapidamente i dintorni alla ricerca di una bambolina trafitta da aghi: non ce ne sono. «Un'altra fetta di clientela è rappresentata dai negozi di esoterismo, ve ne sono anche nelle nostre zone, a Pordenone, a Conegliano». Poi ci sono le fiere. «Oltre agli appassionati ci vanno molti semplicemente curiosi, attratti dall'occulto, dal mistero. La prossima sarà in provincia di Padova, a luglio».

COSA SI VENDE

«Vanno molto gli articoli per la cristallo terapia, ma anche le candele per i riti propiziatori di nuove unioni (i vecchi filtri d'amore, ndr) o, al contrario, per agevolare allontanamenti». Per attirare fortuna, denaro e buona salute ci sono pietre e profumi. Un po' più macabri fanno bella mostra anche le statuine del culto messicano della santa muerte e i teschi trattati con la tecnica della tassidermia «Teschi di animali, sia chiaro, e nemmeno uccisi, ma trovati già morti nei boschi» si affretta a precisare Marco. Non mancano gli amuleti. Quello di San Benedetto che «si usa negli esorcismi», ad esempio. Su uno degli scaffali, numerosi mazzi di tarocchi. Colpisce che già da nuovi debbano sembrare antichi e un po' usati: un classico che non passa mai di moda, proprio come le incertezze della vita. Vi sentite sfortunati? provate con il bastoncino in legno pomposamente dichiarato palo santo o, se volete cacciare gli spiriti negativi, la salvia, antica credenza degli indiani d'America.

PASSIONE INNATA

Ma come le è venuta la passione per l'occulto, l'esoterismo? «Le trovo cose divertenti» risponde Marco con un sorriso candido e spontaneo ricordando che «a farmi nascere l'interesse sono state le storie paurose che mi raccontava la nonna», probabilmente con lo scopo di intimorirlo. Ma certe cose non fanno lo stesso effetto a tutti, evidentemente.