Elettrolux, nasce all'ex Zanussi di Porcia la fabbrica del futuro

di Davide Lisetto

PORDENONE Porcia sarà sempre più la capitale dell'innovazione del gruppo Electrolux. È dallo storico stabilimento pordenonese di lavatrici che la multinazionale di Stoccolma ha inteso lanciare la rivoluzione digitale - in realtà già partita da tempo, anche se in sordina - che nei prossimi anni riguarderà tutti i siti produttivi del colosso dell'elettrodomestico. E non è un caso se Stoccolma ha scelto proprio Porcia (solo quattro anni fa lo stabilimento era in bilico) per avviare la sua...