In carcere la moglie di Gaiatto: i regali sul web, un messaggio e l'atteggiamento ostile

di Cristina Antonutti

da ieri sera è neldi Trieste. La Procura di Pordenone ha ottenuto dal gip Rodolfo Piccin l'aggravamento della misura cautelare. A spazzar via gli arresti domiciliari è stato il suoe gliche ha fatto usando una. Eppure a settembre, quando è stata eseguita l'ordinanza cautelare per la mega truffa della Venice Investment Group, il gip era stato chiaro: nessun contatto, nemmeno mail o messaggi telefonici, con persone diverse da chi abita con lei in via Bassa di Portovecchio a Portogruaro. Ma la 31ennenon ha rispettato le regole. Passerà il Natale lontano dai suoi due figli, ora affidati alla nonna.