Musica alta e proteste continue, il questore chiude per 15 giorni l'osteria "Vecchia Maniago"

MANIAGO - Nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 luglio, il personale della Polizia amministrativa e di sicurezza della Questura di Pordenone e militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo hanno eseguito il provvedimento di sospensione ex art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), disposto dal Questore della Provincia di Pordenone, per 15 giorni nei confronti del pubblico esercizio denominato “Osteria Vecchia Maniago”, a Maniago in via Castello.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della comunicazione del Comando Compagnia Carabinieri di Spilimbergo, con la quale è stato rappresentato che il titolare della licenza del pubblico esercizio in argomento si era reso responsabile di più condotte violative per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 C.P.) , ed in particolare, alle 00.35 del 18 giugno 2022, personale del “N.O.R.M” dell’Arma dei Carabinieri interveniva presso il locale “Osteria Vecchia Maniago”, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da privati cittadini che lamentavano di essere disturbati dal volume assordante della musica proveniente da quel pubblico esercizio. Sul posto veniva accertato che la musica era chiaramente udibile già ad una distanza di oltre 100 metri dal locale stesso.

Si precisa che quest’ultimo episodio è solo l’ultimo di una serie di interventi effettuati dalle Forze di Polizia e nell’ordine nel corso dell’ultimo anno.

In particolare nella serata dell’11 febbraio 2022, personale della Questura di Pordenone nel corso di un controllo presso il pubblico esercizio ha constatato che era in corso un evento musicale, con una serie di gravi irregolarità anche relative all’inosservanza delle disposizioni in materia di contenimento alla diffusione della pandemia da Covid-19, tanto da rendere necessario al fine di impedire la prosecuzione delle violazioni la chiusura provvisoria dell’attività per giorni 5 (cinque) ai sensi dell’art.4 comma 4 del D.L. 25.03.2020 nr.19.