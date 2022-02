FRISANCO - Cosa accomuna una rock band inglese, un artista pop californiano, un surf-rocker australiano, un rapper londinese, un gruppo punk dell'Illinois, le band slovene più in vista e i Tre Allegri Ragazzi Morti? La risposta si nasconde a Lunghet, borgata affacciata sul torrente Muie e celata nel bosco che circonda Poffabro: Mushroom Studio, il regno del musicista e produttore Enrico Berto, originario di Aviano.

ROCK IN SMART WORKING

Chitarrista a Southampton, batterista a Nashville, cantante a Los Angeles e bassista a Lunghet. Un tempo sarebbero serviti almeno quattro voli aerei, mentre oggi una jam session con musicisti ai quattro angoli del globo è a portata di un click. «Tutto questo è reso possibile da tecnologie che fino a pochi anni fa nemmeno immaginavamo: in mezzo al bosco, con una buona connessione e i giusti plugin, riesco a fare musica con persone dall'altro capo del mondo», racconta Enrico. Ma un simile approccio porta con sé alcuni svantaggi. «La cosa che via internet forse manca di più è il linguaggio del corpo, a distanza non vedi se una persona ascoltando un brano si irrigidisce oppure inizia a muoversi a ritmo. Credo che grazie alla pandemia abbiamo smesso di dare per scontato quanto è bello stare assieme».

UN'ANNATA VINCENTE

Il 2021, per Enrico, è stato un anno di grandi soddisfazioni. Lavorando a stretto contatto con Russell Marsden dei Band of Skulls, gruppo rock inglese molto noto per il quale ha mixato il recente disco Marsden & Richardson, si è trovato a produrre artisti di ogni genere e provenienza. «Tra i tanti, abbiamo lavorato con Defcon Lawless, un americano che vive a Southampton, con un gruppo di Portland, i Wisteria Lodge, e con una band punk Chicago, i Footlight District, formata da quattro sorelle e un fratello», racconta. Enrico ha firmato la sigla e la colonna sonora del primo episodio di Dfw the series: Traffickers, serie tv di Amazon Prime Usa. Nel 2021 ha lavorato anche ai brani di Ian Leone, artista grime di Londra che proviene dal mondo delle gang, e all'album strumentale di Steve Cradock, il leggendario chitarrista di Paul Weller: un sogno tramutato in realtà. «La mia ambizione - rivela Enrico - è di dare una nuova luce alla chitarra».

GLOCALE

La vocazione internazionale di Enrico non nasce con la pandemia: sono numerose le band europee, in particolare slovene e tedesche, che nel corso degli anni hanno scelto quell'angolo di paradiso che è Lunghet per le proprie incisioni. Fra tutti spiccano certamente i tedeschi Milky Chance, artisti da un miliardo di visualizzazioni. E ora che il Covid sta allentando a poco a poco la propria stretta, Enrico può tornare ad accogliere band straniere. Ma c'è di più: «Quest'estate organizzerò un ritrovo per songwriters che verranno qui dal'Inghilterra. Mushroom sarà il campo base, ma mi sto organizzando affinché possano vivere la Val Colvera a 360 gradi -, spiega Enrico, che rivela la possibilità che diventi un appuntamento fisso. «Una comunità artistica mondiale si dirama intorno a Frisanco, e voglio svilupparla affinché possa riflettersi positivamente sul territorio».

A LUNGHET

Ma come ha fatto un avianese con un passato a Londra a finire in una borgata immersa nel bosco? Enrico ha conosciuto quello che avrebbe poi trasformato in Mushroom Studio grazie al bassista dei Tre Allegri Ragazzi Morti, in un periodo in cui il casolare eratilizzato per feste e fare musica. Il proprietario era un militare della Base Usaf, con cui Enrico ha trovato un accordo che gli ha permesso di insediarvisi. Ma non è da solo: metà dell'immobile ospita Mushroom, l'altra metà - come dimostra la casa sull'albero a forma di vascello pirata - è dove Enrico vive con la moglie Azzurra e i piccoli Amalia ed Elia.