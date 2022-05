Music in village e street food, appuntamento al parco IV Novembre di Pordenone

PORDENONE - Torna, al Parco IV Novembre di Pordenone, da mercoledì a sabato, il Music in Village, 29sima edizione. Quattro serate imperdibili di musica live con grandi artisti: Sick Tamburo, Samuel, Africa Unite e Dinosaur Jr. Il Miv è, da sempre, un grande incontro musicale, volto a favorire l'aggregazione e la socializzazione, all'insegna della musica di qualità e di una raffinata e gustosa proposta enogastronomica. Negli anni il festival ha proposto concerti di artisti contemporanei, vi hanno suonato Echo & the Bunnymen, Television, Dubioza Kolektiv, James Taylor Quartet, Mellow Mood, Luciano The Messenjah, Sick Tamburo, Freddie McGregor, Playa Desnuda, Selton, Modena City Ramblers, The Abyssinians, Peter Hook And The Light, Africa Unite, Frankie Hi-NRG MC, Einsturzende Neubauten e tanti altri. Tutte le sere il Music in Village sarà affiancato dal Finger Food Festival, la manifestazione itinerante che porta, nelle città italiane, le eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali. Apertura cancelli alle 18, inizio dei concerti alle 21.15.



SCALETTA

Mercoledì 1 giugno Sick Tamburo con il Back to the roots summer tour 2022. Prima e dopo il concerto Djset con Putano Hoffman. In Back to the roots la band propone parte della sua discografia. Venti brani storici che la band ha riarrangiato in chiave punk melodica, stile che per anni ha contraddistinto il lavoro di Elisabetta e Gian Maria Accusani, prima con i Prozac+ e, dal 2009, con Sick Tamburo. Giovedì 2 giugno Samuel con il suo Elettronica club tour 2022. Pre/after show djset by Stefano Mango. Samuel (Subsonica) torna dal vivo con un progetto da solista, pronto a far ballare i suoi fedelissimi fan. Nove album originali con i Subsonica, sei con i Motel Connection, con cui ha lavorato anche a due colonne sonore. Collaborazioni musicali con Franco Battiato, Bluvertigo, Antonella Ruggiero, Krisma, Patty Pravo, Jovanotti, Manuel Agnelli, Alessandro Mannarino. Il suo timbro vocale, la sua scrittura, il suo carisma lo rendono uno degli autori più rappresentativi del panorama musicale italiano.

Venerdì 3 giugno Africa Unite con il 40+1 Tour. In pre/after show djset by Steve Giant & Papaluka. Dalla loro formazione nel 1981, continuano la loro lunga carriera, che ha superato un importante traguardo: più di quarant'anni di incredibili successi e riconoscimenti.

Sabato 4 giugno Dinosaur Jr, la band leggenda dell'indie-rock americano. Pre/after show djset by DianDa Distress. Reduci dalla recente pubblicazione di Sweep It Into Space, la leggendaria band sarà a Pordenone con la sua formazione originale, J Mascis per chitarra e voce, Lou Barlow al basso e voce, Murph alla batteria.