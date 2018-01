Mura della scuola imbrattate: presi due ragazzini di 13 anni

di Paola Treppo

PASIANO DI PORDENONE - Presi iche avevanocon vernice spray rossa e nera i muri perimetrali dellemedie Celso Costantini di via Coletti e quelli della vicinadi Pordenone. A segnalare il fatto ai carabinieri era stato il dirigente scolastico di prima mattina.Era successo tra il 25 e il 27 novembre dello scorso anno. I militari dell'Arma della stazione di Prata di Pordenone hanno avviato subito un'indagine, con la piena collaborazione dello stesso dirigente scolastico e degli insegnanti dell'istituto. Sono stati ascoltati anche alcunie alcuni genitori degli studenti. Alla fine i carabinieri hanno individuato gli autori delle scritte: si tratta di due, entrambi studenti,di meno di 14 anni; vista la loro età non sono imputabili ma saranno comunquealla Procura per i minorenni di Trieste pere imbrattamento dell’edificio scolastico.