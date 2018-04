Dopo il lutto scoppia la lite per l'eredità della defunta: denunciato il "fidanzato"

di Paola Treppo

CASARSA e PORCIA (Pordenone) - Intrattiene unacon una donna die quando lei muore, a 66 anni, lui non restituisce aglii beni che erano stati di proprietà della defunta e che aveva ancora con sé.Così finisce per essere denunciato, un uomo didi 62 anni. L’uomo aveva trattenuto un’autovettura, il libretto postale, la cartae 7000 euro in contanti prelevati dal conto corrente della donna con diverse operazioni bancarie.I soldi e l’avrebbero dovuto essere restituiti al legittimo erede, un uomo di 60 anni di. Ma dopo il lutto nessuna riconsegna era stata fatta. Da qui la denuncia dei parenti della defunta. Tutti i beni sono stati posti sotto sequestro in attesa di essere restituiti ai legittimi eredi.