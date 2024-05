PORDENONE - Il boom di multe che ha ha portato nel 2023 nelle casse del Comune circa un milione di euro in più, sono in gran parte opera degli ausiliari del traffico, gli addetti della Gea che hanno ricevuto dal prefetto l'investitura a poter avere nel borsello anche il blocchetto delle multe. E così in poco più di un anno i "guardiani della sosta", come sono stati battezzati (nell'unica maniera che è citabile pubblicamente) hanno portato una ventata di verbali. Ovviamente hanno dei limiti, possono multare solo ed esclusivamente alcune tipologie di multe, ossia quelle che riguardano i parcheggi fuori dagli spazi o automobili senza il ticket o il permesso scaduto.

LA ZONE

Una delle aree che l'amministrazione ha chiesto a Gea, tramite i suoi ausiliari di mettere in riga è stata quella del Policlinico, nel quartiere delle Grazie. Prima, però, l'amministrazione ha aspettato che fosse pronto il parcheggio realizzato dalla struttura, e solo in seguito ha sguinzagliato i segugi. L'esito è stato devastante e i numeri lo dimostrano chiaramente. E si tratta di cifre certificate perché sono quelle fornite dall'assessore Elena Ceolin al consigliere e capogruppo del Pd, Nicola Conficoni che li aveva chiesti con una apposita interrogazione. Vediamoli, allora, quei numeri che sono da brivido. Ebbene, nel 2021 i numeri degli accertamenti totali sono stati 252 che hanno portato nelle casse del Comune un introito di 8.681,30 euro. L'anno successivo, ma solo nell'ultima parte, alcuni ausiliari erano stati mandati in avanscoperta nel quartiere e i primi risultati si sono visti subito. In pratica nel 2022 gli accertamenti totali erano già saliti a 614 con un introito incamerato dalle casse del Municipio pari a 23.399 euro. Ma il exploit è arrivato lo scorso anno quando i vigilantes sono stati mandati a colpire duro, tutti quelli che parcheggiavano fuori dagli spazi. Senza pietà. E così il risultato è semplicemente decuplicato. Cosa significa? Che gli accertamenti sono stati 2.694 per un introito totale di 79.956,90 euro. Una strage. Per chiudere il conto possiamo dire che in un triennio il quartiere delle Grazie ha contribuito per un totale di 3.560 accertamenti che corrispondono complessivamente ad un incasso di 112.037,20 euro.

LE TIPOLOGIE

Per capire anche quali sono state le tipologie delle multe, possiamo dire subito che si tratta al 99.9 per cento sosta. Nel dettaglio, come ha riportato l'assessore le infrazioni riguardano gli articoli 7, 157 e 158 del Codice della strada. Per chi non è avvezzo al Codice possiamo dire che nello specifico si tratta di sosta vietata, pagamento scaduto, in zona con limitazione oraria, sosta difforme dalla segnaletica, senza effettuare il pagamento e sosta su marciapiede. Sia chiaro, tutto giusto. Le multe erano senza dubbio meritate, a fronte del fatto che quell'area a ridosso del Policlinico era diventata una zona senza regole. C'è però da ricordare un cosa: la stragrande maggioranza delle persone si stata recando in una struttura sanitaria, un ospedale, seppur privato, a trovare persone malate, oppure a fare esami. Magari un po' di tolleranza su ticket scaduti o su un parcheggio fantasioso che comunque non creava problemi al traffico, magari si poteva pure concedere. A sentire le proteste, pare che invece, ci sia stato un accanimento. Più felici, invece, i residenti che si sono visti "ripulire" varie zone del quartiere.

LE ALTRE ZONE

Oggi, dopo aver fatto il lavoro sporco, gli ausiliari del traffico passano due o tre volte la settimana nella zona delle Grazie e il "raccolto" non è tra quelli più cospicui perché chi arriva (la maggior parte viene da fuori) almeno una volta è già stato segnato e quindi sta attento. In ogni caso gli ausiliari lo scorso anno hanno messo in sicurezza da sosta selvaggia diverse zone della città a cominciare da una che era un vero e proprio far west ed era quella di via Santa Caterina l'area delle poste centrali. Sono stati mesi a colpire duro anche in quel sito, oggi (ma è già da tempo) la situazione è quasi perfetta con pochissime persone che sgarrano e nella maggioranza dei casi per pochissimi minuti. Ora sarebbe da sistemare viale Monterale, zona ospedale, soprattutto nelle viuzze interne, dove ogni buco è occupato. Ma sino a quando non ci saranno più posti auto il Comune difficilmente affonderà il colpo.