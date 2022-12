PORDENONE - Dopo i due anni in cui la pandemia ha chiuso anche gran parte del traffico perchè c'era l'obbligo di non muoversi da casa, il coprifuoco o l'impossibilità di lasciare il proprio comune, ora le multe in città tornano a rifiorire. Non è una bella immagine, naturalmente, sia perchè ne esce un quadro di automobilisti indisciplinati, sia perchè pagare la contravvenzione pesa nelle tasche soprattutto in un momento delicato come questo. C'è, però, un'altra cosa importante da dire. Tra l'ammontare delle multe elevate e i soldi effettivamente incassati, c'è un buco che arriva a circa il 40 per cento. Come dire, insomma, che poco meno della metà dei verbali non vengono pagati. Ovviamente il Comune passa all'incasso prima con il sollecito che comporta pure la mora, poi se non si arriva in fondo con il rilascio della cartella esattoriale.

Tante multe non pagate

Per quanto riguarda l'anno 2021 c'è subito da dire che i soldi relativi agli accertamenti di contravvenzione sono arrivati a un milione 554 mila euro. Una bella impennata rispetto all'anno prima quando non era stato raggiunto neppure il milione di euro. Il dato, però, scende verso il basso quando si va ad accertare gli effettivi incassi avvenuti lo scorso anno. Ebbene, sino ad ora, nelle casse del Comune sono entrati 787 mila 739 euro, meno della metà delle multe elevate. È pur vero che gli incassi sono in gran parte legati ai soldi ricevuti da chi paga entro i primi 5 giorni con il 30 per cento in meno dell'ammontare complessivo della contravvenzione, ma resta il fatto che ora l'amministrazione dovrà correre dietro a chi non ha ancora saldato i conti. Per quanto riguarda l'anno in corso l'ammontare dei verbali accertati è di un milione e 67 mila euro con il conteggio fermo allo scorso ottobre non essendo neppure terminato l'anno. Va meglio sul fronte degli effettivi incassi nella tesoreria del Comune che è arrivato a 606 mila 316 euro. Ci sono parecchi soldi da recuperare anche quest'anno, ma dall'amministrazione assicurano che faranno tutto il possibile. Tra le difficoltà, oltre a rintracciare gli utenti sanzionati il fatto che parecchi sono stranieri che hanno cambiato abitazione pur all'interno dello stesso comune o sondati a vivere in altri territori della provincia. Molto spesso l'iter si blocca anche perchè con i nomi stranieri è facile scrivere una sillaba anzichè un'altra e la contravvenzione non va avanti.

Divieto di sosta

Resta il divieto di sosta la contravvenzione per eccellenza con almeno il 60 per cento dei verbali elevati. Questo significa che ci sono più o meno 25 mila multe l'anno per divieto di sosta in città. In più con il prossimo anno si vedranno pure gli aumenti legati al fatto che anche gli ausiliari del traffico possono elevare le sanzioni in diverse zone della città. Parecchie sono già state comminate soprattutto dove c'è la sosta con obbligo di disco orario e per lo sforamento del ticket.