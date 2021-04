Vola dalla mtb sulla ciclabile, 26enne soccorso con l'elicottero

Aviano - Un ragazzo 26enne di Sacile si è infortunato questo pomeriggio - 25 aprile - poco prima delle 16 percorrendo in discesa con la mountain bike un tratto della ciclabile Venezia delle Nevi, che collega Dardago a Piancavallo, poco sotto la sorgente Tarabin. L'incidente è avvenuto quando la ruota anteriore della sua bici è entrata in una canaletta di scolo dell'acqua, bloccandola e sbalzando il giovane sull'asfalto. A chiamare i soccorsi i due compagni di escursione.

La Sores ha attivato le squadre della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino, l'ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso. L'ambulanza non è riuscita a risalire la strada per raggiungere il giovane, al quale i primi soccorsi sono stati prestati dal personale del Soccorso Alpino, presente con anche due operatori sanitari, assieme ai Vigili in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza, giunta dal Suem di Pieve di Cadore: l'elisoccorso regionale del Fvg era infatti impegnato in un'altra operazione. Il giovane, che fortunatamente indossava il casco, ha subito un importante trauma facciale ma è rimasto sempre cosciente. E' stato stabilizzato dall'equipe medica dell'elisoccorso, calata sul posto con il verricello, imbarellato e recuperato a bordo per essere condotto all'ospedale di Pordenone. Dieci i tecnici della stazione di Pordenone intervenuti.