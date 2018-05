Movida e rumore, un giro di vite e nuove aree per gli eventi

di Lara Zani

PORDENONE -ma anche il tentativo di frenare le proteste infondate: è finalmente pronto il Regolamento acustico, atteso da tempo per delineare i termini entro cui muoversi per gestire quella che è una patata bollente con la quale sia l'amministrazione Ciriani che quella che lo ha preceduto si sono trovate spesso a fare i conti. Con non poche difficoltà, se si pensa all'ordinanza che il sindaco dovette emanare un anno fa imponendo la sospensione dell'attività dei tre locali in via Cesare Battisti.Tre le tipologie di emissioni sonore normate dal documento che sarà presentato oggi in commissione: quelle generate da attività permanenti, quelle derivanti da cantieri temporanei e, infine, quelle provenienti da locali pubblici e manifestazioni, che costituiscono il capitolo più delicato. Il documento prevede un aumento dei siti che potranno ospitare manifestazioni, (da 30 a 38, con l'aggiunta per esempio del giardino di via Bertossi, del parco IV Novembre e del Parcobaleno di viale Martelli), ma anche una stretta sulle regole: numero massimo di giornate annue e settimanali diverso a seconda della tipologia di evento e coprifuoco alle 23.30 nel corso della settimana, prorogabile di un'ora nelle giornate festive e prefestive...