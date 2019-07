CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Da una parte Giosuè, il ragazzo infelice e pieno di rancore che si è trasformato in un«freddo e determinato». Dall'altra, il gigante buono sempre più innamorato di. Secondo la Corte d'assise di Udine, Ruotolo avrebbe ucciso il commilitone perchénella Guardia di finanza. Ragone, infatti, aveva minacciato di denunciarlo dopo aver scoperto che era stato lui a inviare in forma anonima, su Facebook, messaggi molesti a Teresa Costanza. Fingendosi un'amante di Trifone, aveva messo a rischio il loro fidanzamento. La Corte d'assise d'appello va oltre. Ritiene che il movente non sia unico, ma che vada inserito in un'escalation di condotte e un «sentimento preesistente, più profondo e pressante, che aveva a che fare con la sfera affettiva e personale di Ruotolo».